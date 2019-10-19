Захарова предложила послу Китая почитать украинские СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление китайского посла в Москве Чжан Ханьхуэя о желании демонстрантов в Гонконге повторить судьбу Украины.

Захарова в Facebook рассказала, что Чжан Ханьхуэй «посмеялся над желанием протестующих в Гонконге «жить как на Украине».

По ее словам, послу «стало бы еще смешнее», читай он украинские СМИ. Официальный представитель МИД России пояснила, что в них «на полном серьезе обсуждают перспективу «жить как в Сингапуре».

Напомним, китайский посол сообщил, что инструкторы с Украины приезжают в Гонконг поделиться опытом по организации беспорядков.