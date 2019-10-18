В Гонконге заметили украинских инструкторов

В охваченном протестами Гонконге появились «украинские элементы», заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй. Дипломат отметил, что инструкторы с Украины приезжают, чтобы поделиться опытом с местными активистами, и предупредил, что, если следовать этим советам, уровень жизни в Гонконге станет сопоставим с украинским.

На встрече с представителями российских и китайских СМИ Ханьхуэй заявил, что ситуация в Гонконге еще не затихла и осложняется «грубым вмешательством» со стороны международных сил.

«По достоверной информации, там появились украинские элементы. Вроде бы они ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам», – приводит слова дипломата «Комсомольская правда».

При этом Чжан Ханьхуэй высмеял заявления активистов в Гонконге о том, что они «хотят жить, как украинцы». «В Гонконге подушевой ВВП – около 20 тыс. долларов (по другим оценкам – до 60 тыс. долларов, тогда как на Украине около 8-10 тыс. долларов – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил китайский дипломат.

Посол выразил уверенность, что цели гонконгских сепаратистов достигнуты не будут. «Но вот эта их цель – «жить на уровне Украины» – вполне достижима», – считает он.

Чжан Ханьхуэй напомнил, что больше века, до конца 1998 года, Гонконг был британской колонией. «Тогда о правах человека почему-то никто не говорил. А сейчас – налеты на полицейских, порча объектов инфраструктуры… Это бандиты!» – уверен дипломат.

Посол Китая в Москве указал, что китайские власти критикуют за введение запрета на ношение масок демонстрантами, хотя аналогичные нормы есть в Соединенных Штатах и других странах.

Напомним, в начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей города принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Протесты продолжаются, несмотря на решение главы местной администрации отказаться от этой инициативы.

По мнению экспертов, Гонконг потеряет роль крупного финансового и туристического центра, часть населения переберется на материковый Китай, если протестные акции продолжатся.

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