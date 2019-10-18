Названы вероятные катастрофические последствия солнечной бури

Сильная солнечная буря может привести к массовым отключениям электричества, связи и систем водоснабжения на Земле и серьезным авариям космических аппаратов, рассказал замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики им. ак. Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.

По словам ученого, высока вероятность того, что Земля подвергнется мощной солнечной буре в пике солнечной активности, при этом космическая погода имеет огромное влияние не столько на здоровье людей, сколько на электронику.

«Соответственно, увеличивается ущерб, который может нанести мощная солнечная буря: массовое отключение электричества, всех видов связи, систем водо- и теплоснабжения на срок от нескольких недель до нескольких месяцев; переоблучение экипажей и пассажиров самолетов; серьезные аварии спутников, систем бытовой навигации, высокоточной навигации самолетов и морских судов», – передает РИА «Новости» слова Минлигареева.

Он добавил, что если при потенциальной геоэффективной (непосредственно влияющей на радиационную, геомагнитную и электромагнитную обстановку в околоземном пространстве) вспышке весь выброс солнечного вещества пойдет на Землю, то «для нас это будет глобальный ущерб планетарного масштаба».

В качестве примеров Минлигареев привел сильнейшую геомагнитную бурю в сентябре 1859 года, которая привела к отказам телеграфных систем в Европе и Северной Америке, и самую мощную в современной истории человечества «Хэллоуинскую» вспышку класса Х45 на Солнце в октябре 2003 года, повредившую ряд спутников и вызвавшую перебои в телефонной и мобильной связи.

Напомним, 14 мая главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев рассказал, что под влиянием вспышек на Солнце на Земле началась самая мощная за полтора-два года магнитная буря.

2 сентября ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщили, что вторая по силе за 2019 год магнитная буря зафиксирована на Земле.

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