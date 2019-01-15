Глава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию

Возглавляющий НАСА Джим Брайденстайн заявил, что готов приехать с рабочим визитом в Россию, сообщил Роскосмос.

У Брайденстайна состоялся телефонный разговор с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, передает ТАСС.

В ответ на приглашение в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур Брайденстайн «подтвердил готовность приехать с рабочим визитом».

Планируется обсудить «накопившиеся вопросы». Россия и США намерены продолжить сотрудничество по программе МКС, лунным проектам и «миссиям по исследованию дальнего космоса».