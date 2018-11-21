В США заявили об отсутствии у главы НАСА планов посещать Россию

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн не планирует в ближайшее время совершать поездки за границу, в том числе в Россию, заявила пресс-секретарь главы НАСА Меган Пауэрс.

Отвечая на вопрос о возможности визита Брайденстайна в Россию для встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, Пауэрс заявила, что «директор [НАСА] в настоящее время не планирует совершать поездки за границу», передает ТАСС.

«Планы будущих поездок (...) пока находятся на рассмотрении», – добавила пресс-секретарь главы НАСА.

Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин согласился принять коллегу из НАСА Джима Брайдестайна в России, несмотря на отмену приглашения в США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему ошибка главы НАСА грозит разрывом диалога России и США по космосу.