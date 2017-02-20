«Пророссийского активиста» прогнали из метро Минска

В интернете появилось видео конфликта в минском метрополитене, в ходе которого один из пассажиров с криком «Чемодан – вокзал – Россия!» на белорусском языке прогнал мужчину в казачьей шапке-кубанке.

Видео инцидента опубликовало белорусское издание «Наша Нива». Автор записи заявил, что встретил «пророссийского активиста» на перроне станции метро «Купаловская» и стал его снимать. По его словам, мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и оскорблял его.

Конфликт переместился в вагон поезда. Автор видео вынудил «пророссийского активиста» выйти из вагона на станцию.

«Я ничего не имею против казаков, когда они живут на Кубани, например. Но здесь они угрожают белорусской независимости», – приводит издание слова автора ролика. Мужчина добавил, что он с друзьями и прежде «ставил на место» таких людей.

Белорусское издание добавляет, что после просмотра ролика трудно разобраться в причинах произошедшего. Имя и национальность «пророссийского активиста» также неизвестны.