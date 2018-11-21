Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что ВМС США направили к берегам Сирии десантный корабль с морскими пехотинцами, вертолетами и иной авиатехникой для обеспечения поэтапного вывода из американских войск этой страны.

По данным одного из должностных лиц Пентагона, десантный корабль «Кирсадж»( Kearsarge), на борту которого находятся сотни морпехов, вертолеты и другая авиатехника, направлен к берегам Сирии для выполнения поставленной задачи. Им предстоит оказывать поддержку частям ВС США, покидающим территорию Сирии, передает ТАСС.

Источники подтвердили, что не получали никаких вводных от командования в свете заявления помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, увязавшего темпы вывода американских войск из Сирии с обеспечением безопасности курдов.

«Ничего не изменилось», – сказали изданию в Пентагоне, подчеркнув, что получают приказы «не от Болтона».

Накануне появились сведения, что США начали вывод военной техники из Сирии.

Напомним, в конце минувшего года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Однако уже в первых числах января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон увязал сроки вывода американских сил с сирийской территории с ликвидацией оставшихся боевиков и обеспечением безопасности сил самообороны курдов. После этого глава Белого дома заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии.