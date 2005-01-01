Валуев прокомментировал выплату 23 окладов воронежскому замгубернатора

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал выплату 23 окладов заместителю губернатора Воронежской области Юрию Агибалову.

«Дума РФ отдыхает. Никакой зависти», – написал Валуев в своем Twitter.

Напомним, в правительстве Воронежской области уточнили, что должностной оклад по занимаемой Агибаловым должности составляет 11 тыс. 189 рублей, а размер единовременной выплаты за вычетом подоходного налога составил 223 тыс. 892 рубля.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась на низкий уровень зарплат российских парламентариев. По ее словам, от депутатской зарплаты, составляющей порядка 380 тыс. рублей, у нее «не остается ничего, одни долги по кредитной карте».