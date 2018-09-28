Су-34 выполнили полеты в стратосфере

Истребители-бомбардировщики Су-34 из дислоцированной в Хабаровском крае авиачасти выполнили полеты в стратосфере в сверхзвуковом режиме, сообщили в Восточном военном округе (ВВО).

«Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиачасти ВВО, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили полеты в стратосферу в сверхзвуковом режиме. Кроме того, летчики отработали элементы высшего пилотажа, а также воздушного боя», – цитирует сообщение ВВО РИА «Новости».

Во время полета экипажи отработали наступательные и оборонительные маневры при воздушном противоборстве с условным противником, а также уход от средств поражения.

В четверг в Сети появилось видео дозаправки истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М и Су-34 в условиях густой облачности в небе над Крымом. Ранее было опубликовано видео пуска ракеты Х-31 с бомбардировщика Су-34.

В июне Military Watch называла российский Су-34 самым передовым ударным истребителем в мире.