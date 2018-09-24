В сети появилось видео драки со стрельбой в «Пятерочке»

В городе Березняки Пермского края у кассы продуктового магазина «Пятерочка» в минувшую пятницу произошел конфликт между покупателями, закончившийся стрельбой.

По данным портала «59.ру», ссору спровоцировала женщина с ребенком, оскорбившая группу молодых людей на кассе. На помощь к покупательнице подошел муж, набросившийся на обидчиков супруги с кулаками, после чего между посетителями магазина завязалась ожесточенная драка.

Сотрудники «Пятерочки» вместе с ребенком безуспешно пытались разнять покупателей. В какой-то момент глава семейства вытащил травматический пистолет и два раза выстрелил в оппонентов.

По словам очевидцев, пуля попала в голову одному из молодых людей, другая отскочила. После этого мужчина с пистолетом выбежал на улицу и начал стрелять в друзей пострадавшего. Затем стрелок вернулся в магазин и оплатил покупки.

Видео произошедшего в магазине инцидента опубликовано на канале Perm News интернет-сервиса YouTube.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по факту инцидента проводится проверка, передает РИА «Новости».

Напомним, в августе посетитель магазина «Пятерочка» в Каменске-Уральском Свердловской области зарезал двоих человек.