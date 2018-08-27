Газпром установил мировой рекорд при создании «Турецкого потока»

В ходе реализации проекта «Турецкий поток» Газпром установил мировой рекорд по морской укладке газопровода.

Трубоукладочное судно Pioneering Spirit сумело достичь скорости 6,27 км в сутки, сообщает ТАСС.

В середине июля по двум ниткам «Турецкого потока» было выложено 1230 км труб, что составило 66% от всей длины морского участка.

Напомним, что 26 июня Pioneering Spirit снова приступил к укладке второй нитки морского газопровода. По ней газ может пойти уже в начале 2020 года.