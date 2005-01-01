Возобновлена укладка второй нитки «Турецкого потока»

Судно Pioneering Spirit во вторник вновь приступило к укладке второй нитки морского газопровода «Турецкий поток».

Судно двигается по направлению к городу Кыйыкей в Турции, говорится в сообщении оператора проекта, передает ТАСС.

После входа в Черное море 20 июня Pioneering Spirit завершило подготовительные работы, включая спуск стингера и проверку оборудования для трубоукладки.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода из России в Турцию через Черное море. Предполагалось, что газопровод будет состоять из четырех ниток по 15,75 млрд кубометров газа каждая.

В начале июня Газпром рассказал о планах тянуть «Турецкий поток» в Болгарию по морю.