США пообещали гарантировать безопасность КНДР в случае денуклеаризации

Американский президент Дональд Трамп готов предоставить Северной Корее гарантии безопасности, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео заявил, что «которая откажется от оружия массового поражения, будет в безопасности», передает РИА «Новости».

По его словам, КНДР при подготовке к саммиту с США подтвердила готовность к денуклеаризации.

Он отметил, что сейчас заканчивается работа по логистической подготовке предстоящего саммита.

Напомним, встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в 09.00 по местному времени (4.00 мск) на острове Сентоса в Сингапуре в отеле «Капелла».

Трамп уже заявил, что в случае успеха саммита он может пригласить северокорейского лидера в Белый дом.