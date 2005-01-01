Трамп захотел пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности пригласить северокорейского лидера Ким Чен Ына в Белый дом для переговоров в случае успеха саммита в Сингапуре.

«Ответ на вопрос – да. Конечно, если все пройдет хорошо», – ответил Трамп на вопрос о том, готов ли он будет пригласить лидера КНДР в США. «Он будет хорошо принят, и думаю, что он благоприятно это воспримет», – приводит его слова ТАСС.

Американский лидер добавил, что готов «начать с Белого дома».

Трамп также сообщил, что послание лидера КНДР, которое он получил 1 июня от заведующего отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхола, было чрезвычайно теплым. Одновременно из высказываний Трампа следовало, что послание скорее являлось проявлением хорошего тона, нежели набором новых предложений по нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. «Возможно, я смогу получить разрешение на то, чтобы его обнародовать», – добавил Трамп.

Американский президент добавил, что рассчитывает на нормализацию отношений между США и Северной Кореей по итогам саммита в Сингапуре, передает РИА «Новости».

На вопрос, существует ли возможность подписания мирного договора с КНДР, Трамп также ответил утвердительно.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в 09.00 по местному времени (4.00 мск) на острове Сентоса в Сингапуре в отеле «Капелла».