Экс-глава дирекции по строительству Владивостока получил 1,5 года колонии

Суд во Владивостоке признал бывшего директора МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» Евгения Дещенко виновным в превышении полномочий, в результате чего были похищены 100 млн рублей, и приговорил его к 1,5 года в колонии-поселении, сообщили в Генпрокуратуе.

«Судом установлено, что Дещенко в рамках реализации программы «Развитие образования Владивостока» заключил два контракта на выполнение работ по реконструкции детского сада. Достоверно зная об отсутствии предусмотренных законом оснований для изменения условий муниципальных контрактов в ходе их исполнения, подписал дополнительные соглашения к ним. Условиями соглашений предусмотрел перечисление авансов за фактически невыполненные работы, перечислив подрядчику (ООО «ВладСтрой-1») в общей сумме более 100 ммлн рублей бюджетных средств», – передает РИА «Новости» сообщили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, в марте 2016 года после перечисления аванса строительной компании, ее директор похитил эти деньги.

Суд назначил Дещенко 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии–поселении и запретил ему занимать должности в государственных и муниципальных организациях на 2 года.

Напомним, в августе 2017 в ходе заседания Мосгорсуда представитель прокуратуры заявил иск на 614 млн рублей к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву и другим фигурантам дела о коррупции.