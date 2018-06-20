В ВМФ назвали сроки начала строительства нового десантного корабля

Заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что флот планирует начать на заводе «Янтарь» строительство нового десантного корабля в 2021 году.

«В этом году проектные бюро приступят к разработке проекта этих кораблей. После завершения проектирования буквально через два года мы надеемся, что сможем заложить этот корабль на «Янтаре». В 2021 году начнется строительство», – сказал Бурсук, передает ТАСС.

По его словам, что корабль будет таких же размеров, как большой десантный корабль «Иван Грен», при этом его оснастят новыми образцами вооружения и техники. Мореходные качества судна будут улучшены, отметил вице-адмирал.

Он также заявил, что проектирование и строительство универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев) в России начнется после 2020 года.

«Эти корабли будут, они предусмотрены программой кораблестроения и будут построены во втором этапе реализации этой программы, после 2020 года. Проектирование УДК начнется после того, как мы выполним проектирование большого десантного корабля», – добавил Бурсук.

Ранее источник в оборонной отрасли сообщил, что северное ПКБ создает проект нового большого десантного корабля для Военно-морского флота страны.

Между тем, большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» в среду был принят в боевой состав ВМФ.