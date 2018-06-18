В России начали создавать новый десантный корабль для ВМФ

Северное ПКБ создает проект нового большого десантного корабля для Военно-морского флота страны (ВМФ), сообщил источник в оборонной отрасли.

«Северному проектно-конструкторскому бюро поручено создание нового проекта большого десантного корабля для российского флота. Идет работа над эскизным проектом», – передает ТАСС слова источника, не уточнившего сроки работ.

По его словам, речь идет о создании с нуля большого десантного корабля водоизмещением около 8 тыс. тонн.

Отемтим, в начале июня стало известно, что БДК «Иван Грен» завершил программу госиспытаний. До этого сообщалось, что БДК «Иван Грен» будет принят в боевой состав ВМФ 20 июня.