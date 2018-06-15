Стала известна дата вхождения БДК «Иван Грен» в состав ВМФ

Большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» будет принят в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России 20 июня.

«Андреевский флаг на «Иване Грене» будет поднят 20 июня», – передает ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.

БДК «Иван Грен» является головным кораблем проекта 11711, разработанного в ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Он заложен по заказу Минобороны на «Янтаре» в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года.

БДК этого проекта вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

В конце ноября 2017 года «Иван Грен» вышел в море для проведения госиспытаний.

В мае на заводе «Янтарь» сообщили, что корабль успешно прошел программу морских испытаний и вернулся на завод.

В начале июня сообщалось, что БДК завершил программу госиспытаний и в ближайшее время.