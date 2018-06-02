Стали известны имена новых «жертв» организатора «убийства» Бабченко

Известная украинская телеведущая Татьяна Даниленко и шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина оказались в «списке жертв» подозреваемого в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко.

Даниленко сообщила, что встречалась с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), и добавила, что «список жертв» почти на треть состоит из журналистов, а также активных Facebook-блогеров, передает ТАСС со ссылкой на украинское «Громадське ТВ».

Кошкина также подтвердила свое нахождение в списке потенциальных жертв.

В пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что список потенциальных жертв, которых якобы собирались убить вместе с журналистом Аркадием Бабченко, насчитывает 47 человек, а не около 30, как говорилось ранее.

До этого генпрокурор Украины провел встречу с диппредставителями стран «Большой семерки», ЕС и Совета Европы по теме инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко. Также Луценко рассказал, сколько человек были в курсе организации инсценировки убийства Бабченко, которого считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге службы безопасности Украины.

«Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию». Международная федерация журналистов назвала инсценировку убийства Бабченко неприемлемой, подчеркнув, что такие методы могут подорвать доверие к СМИ.