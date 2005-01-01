Нидерланды призвали Россию «взять ответственность» в деле о крушении MH17

Нидерланды и Австралия призывают Россию признать ответственность и начать сотрудничество по расследованию крушения Boeing на Украине, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок на заседании СБ ООН.

Он заявил, что «ни одно государство не имеет право оставаться безучастным» к поиску виновных в крушении, страны должны «конструктивно сотрудничать, чтобы пролить свет на правду, а не пытаться наустить туман».

«И я призываю Россию взять на себя эту ответственность», – приводит его слова передает ТАСС.

Он сказал, что Австралия и Нидерланды, которые сочли Россию причастной к крушению самолета, теперь призывают ее «начать серьезное и конструктивное сотрудничество по этому вопросу и признать свою ответственность».

Кроме того, Москва «должна начать в полной мере сотрудничать с уголовным расследованием трагедии, проводимом Совместной следственной группой», заявил Блок.

Он отметил со ссылкой на резолюцию СБ ООН, что «это требование не ново», но «к сожалению, четыре года спустя это требование должно быть повторено».

В ответ постпред России при ООН Василий Небензя заявил: «Хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли, с Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволим». Требование Нидерландов он назвал «безапелляционном», передает РИА «Новости».

Небензя подтвердил готовность России содействовать «транспарантному и независимому следствию». При этом Москва отвергает «беспочвенные выводы» Совместной следственной группы.

«Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия», – сказал Небензя.