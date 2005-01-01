Красовский призвал отменить статью УК за заражение ВИЧ

Директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский заявил газете ВЗГЛЯД, что в России необходимо отменить статью о заражении ВИЧ-инфекцией, поскольку «все люди взрослые, и сами за себя отвечают».

«Как была 122-я статья Уголовного кодекса «Заражение ВИЧ-инфекцией», так и осталась, она не стала применяться ни больше ни меньше», – заявил Антон Красовский газете ВЗГЛЯД, комментируя материал RT о том, что за пять лет в России число преступлений по статье о заражении ВИЧ выросло на 75%. Эксперты RT объяснили такую статистику общим увеличением числа инфицированных, а также тем, что россияне стали чаще обращаться в полицию в связи с этими преступлениями. Материал посвящен дню памяти умерших от СПИДа, который отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.

«Во-первых, статью 122-ю надо отменить, потому что все люди взрослые, и сами за себя отвечают, а во-вторых, за последние годы она не стала существенно чаще употребляться нашим правосудием», – добавил директор фонда «СПИД.Центр».

Говоря о проблемах просвещения россиян на тему ВИЧ-инфекций, Красовский напрямую увязал повышение профилактики с ростом качества жизни. «Любые медицинские тесты – дело сугубо добровольное», добавил он.

Напомним, ранее Красовский сообщал, что 60% ВИЧ-инфицированных россиян, стоящих на амбулаторном учете, не получают никакого лечения.

«Из них и берутся ВИЧ-диссиденты. Люди не понимают, что и как им надо делать, люди не находят контакта с врачом, или медик не может найти подход к пациенту. Профильное министерство просто таблетки должно покупать на 100% населения и признать, что заместительная терапия метадоном важна для социализации инъекционного наркопотребления», – комментировал Антон Красовский проблемы лечения ВИЧ-инфекции в России.

ВИЧ-инфекция – это болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека. Он поражает иммунную систему человека, со временем лишая ее возможности сопротивляться другим заболеваниям и инфекциям. СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.