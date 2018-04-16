За пропаганду отказа от лечения ВИЧ предложили штрафовать

Минздрав разработал законопроект, запрещающий пропагандировать в России отказ от лечения ВИЧ и распространять информацию о ВИЧ-диссидентстве, сторонники которого отрицают существование вируса.

Как сообщает ТАСС, законопроект подготовлен в соответствии с государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года. В случае принятия закон вступит в силу с 2019 года.

Законопроект предполагает внести в КоАП изменения, которые позволят штрафовать нарушителей. Для физических лиц штрафы за пропаганду ВИЧ-отрицания предусмотрены в пределах 2-3 тыс. рублей, для должностных лиц – 5-10 тыс. рублей, для юридических лиц – 20-50 тыс. рублей либо «административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предмета административного правонарушения».

Соответствующие административные дела, согласно законопроекту, будет занимать Роспотребнадзор.

Кроме КоАП, предполагается также внесение изменений в три федеральных закона.

Так, в законе «О предупреждении распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» может появиться дополнительная статья о недопустимости распространения информации, содержащей в СМИ, интернете и на зрелищных мероприятиях «призывы к отказу от медицинского освидетельствования, профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции».

Также планируется расширить Единый реестр доменных имен и адресов, содержащих информацию, запрещенную к распространению. Эти пункты появятся в законах «Об информационных технологиях» и «О СМИ».

Директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский заявил газете ВЗГЛЯД, что выступает против любых запретительных законов:

«Они должны не запрещать, а делать все, чтобы человеку в Российской Федерации жилось привольно и хорошо. Замечательно, что Министерство здравоохранения вспомнило аббревиатуру ВИЧ, в тоже время Минздраву стоит заниматься не запрещением фантомных болей у странных людей Российской Федерации, типа ВИЧ-диссидентов, а заниматься своей прямой обязанностью – медицинским и лекарственным обеспечением населения».

Красовский подчеркнул, что ВИЧ-диссиденты появляются потому, что в России не лечат ВИЧ. По его словам, 60% ВИЧ-инфицированных, стоящих на амбулаторном учете (не выявленных) не получают никакого лечения.

«Из них и берутся ВИЧ-диссиденты. Люди не понимают, что и как им надо делать, люди не находят контакта с врачом, или медик не может найти подход к пациенту. От того, что профильное министерство создало законопроект о том, что кто-то должен запрещать отрицание ВИЧ, люди не перестанут его отрицать. Профильное министерство просто таблетки должно покупать на 100% населения и признать, что заместительная терапия метадоном важна для социализации инъекционного наркопотребления», – отметил директор фонда «СПИД.Центр».

По мнению Антона Красовского, в России есть множество репрессивных законов, и их нужно применять, а вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, Минздрав занимается self-пиаром.

«Они считают, что этот законопроект выгоден с точки зрения пиара. В нашей стране выгодно пиариться на какой-нибудь репрессии, на самом деле, это бессмысленный закон, совершенно ненужный», – подытожил эксперт.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала проблему ВИЧ-диссидентства.

Отметим, в 2015 году глава МИнздрава Вероника Скворцова отмечала, что эпидемия ВИЧ-инфекции в России может выйти из-под контроля с 2020 года, если не увеличивать охват лечения людей с этим заболеванием.