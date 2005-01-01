Самойлова высказала претензии «Первому каналу»

По словам певицы Юлии Самойловой, для конкурса «Евровидение» ей пришлось самостоятельно приобретать платье, кроме того, представители «Первого канала» не смогли купить ей специальную коляску, хотя первоначально это обговаривалось.

Певица Юлия Самойлова в интервью YouTube-каналу «The Люди» рассказала о финансовой стороне своего участия в международном песенном конкурсе «Евровидение».

В ходе беседы с журналистом певица отмечает, что платье для выступления ей пришлось покупать самостоятельно. Кроме того, «Первый канал» не смог купить для певицы специальную инвалидную коляску для путешествия, хотя она обговаривала с представителями телекомпании, что эти траты канал возьмет на себя.

Самойлова подчеркнула, что не обвиняет российских организаторов в том, что не смогла исполнить песню I Won't Break так, чтобы пройти в финал.

Певица отметила, что в Лиссабоне она смогла провести лишь одну репетицию перед выступлением. Кроме того, возникла проблема со звуком во время выступления: «У меня в руках был пульт, я пыталась сделать громче, чтобы слышать себя, но громче была музыка и бэк-вокал. Я даже не слышала, что занижала (пела неровно, фальшивила)», – заявила Самойлова.

Жесткая критика посыпалась на Самойлову в социальных сетях после того, как девушка не смогла попасть в финал «Евровидения-2018». Однако сама Самойлова сообщила, что шквал критики обрушился на нее сразу после объявления о том, что она будет представлять Россию на конкурсе.