Самойлова прокомментировала свою травлю в соцсетях

Представитель от России на конкурс «Евровидение – 2018» Юлия Самойлова прокомментировала критику в свой адрес и рассказала о чувствах, которые испытала из-за проигрыша в полуфинале конкурса.

Жесткая критика посыпалась на Самойлову в социальных сетях после того, как девушка не смогла попасть в финал «Евровидения – 2018». Однако сама Самойлова сообщила, что шквал критики обрушился на нее сразу после объявления о том, что она будет представлять Россию на конкурсе. Критика появилась еще до объявления песни, приводит комментарий девушки RT.

Впрочем певица считает, что куда страшнее безразличие, а критика дает возможность к чему-то стремиться и идти дальше по выбранному пути.

«Наверное, страшнее всего безразличие. Если к публичному человеку, артисту абсолютно безразличны все, – и его зрители, и СМИ, и все остальные – то это, наверное, плохо. А если о тебе говорят и кто-то неравнодушен, то это хорошо, и пусть даже это критика... Я считаю, что нужно просто двигаться дальше. Если всегда, делая какие-то ошибки, я уходила бы с пути, то, наверное, ничего бы и не было, ничего бы не произошло», – рассказала Самойлова.

Певица считает, что «Евровидение» подарило ей уникальный опыт, который она никогда не забудет. Самойлова сказала, что очень жалеет о том, что переволновалась и не оправдала надежд людей, которые ее поддерживали. При этом девушка ранее признала, что в ее выступлении было множество ошибок.