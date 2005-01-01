Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исполнил танец «курочки» вместе с победительницей «Евровидения» Неттой Барзилай.

«Как приятно встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме! Нетта, мы все тебя любим. Ты принесла много гордости нашей стране!», – написал Нетаньяху в Facebook и выложил видео встречи.

Также на встрече Барзилай подарила премьеру и его супруге Саре по леденцу на палочке в виде курицы.

Напомним, победу в «Евровидении», которое в 2018 году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»).

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему «позитивная пышечка» заняла первое место. Член российского жюри конкурса, продюсер Яна Рудковская, в свою очередь, отметила, что Нетта была абсолютным лидером «Евровидения».