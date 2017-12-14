Китай сделал официальное заявление по факту падения космической станции

Взгляд
2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
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Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»

«Зашли китайцы и заполнили весь паром», – обычная ситуация на БайкалеФото: Damir Sagolj/Reuters
«В прошлом году у нас в Ольхонском районе было 800 тысяч туристов, большинство – китайцы. Для сравнения: население Иркутска – 640 тысяч», – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Госдумы Антон Романов. Вместо того чтобы радоваться наплыву гостей из Поднебесной, местные туроператоры призвали закрыть Байкал для иностранцев на месяцы «высокого сезона». Чем вызвано это, казалось бы, нелогичное требование? Подробности...
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Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

Когда его отец был еще жив, Саиф аль-Ислам выступал за проведение в Ливии либеральных реформФото: Paul Hackett/Reuters
Некогда Саиф аль-Ислам Каддафи пообещал отомстить за смерть своего отца. Эта возможность представится ему в середине года, когда в Ливии должны пройти президентские выборы. Силы, ввергнувшие страну в хаос, откровенно опасаются такого сценария, называя наследника Муаммара «ставленником Москвы».  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

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          Китай сделал официальное заявление по факту падения космической станции

             2 апреля 2018, 11:59
          Фото: кадр из видео
          Текст: Анна Инсарова

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          Китай не обладает данными о том, что падение космической станции «Тяньгун-1» могло нанести ущерб поверхности Земли, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на встрече с журналистами.

          По данным МИД КНР, разрушение китайской космической станции «Тяньгун-1», упавшей в южной части Тихого океана, не причинило ущерба Земле, передает ТАСС. «Насколько мне известно, к настоящему моменту (падение) станции не привело к каким-либо разрушениям на поверхности Земли», – сказал официальный представитель министерства Гэн Шуан.

          На сайте программы пилотируемых космических полетов КНР отмечается, что «большая часть обломков станции сгорела при входе в атмосферу», передает РИА «Новости».

          Как сообщала газета ВЗГЛЯ, в понедельник, станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец-1») сгорела при входе в атмосферу в 8.15 по пекинскому времени (3.15 мск). Станция, находившаяся на орбите с 2011 года, имела массу 8,5 тонны, длину – 10,4 метра и жилой объем в 15 кубических метров. По своим функциям «Тянгун-1» была аналогична советским станциям серии «Алмаз» и «Салют» и предназначалась для отработки процессов стыковки с космическими кораблями, а также отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов. За время существования «Тянгун-1» станцию посетило три экспедиции – в 2011-м, в 2012-м и 2013 годах. В 2016 году связь с объектом была потеряна.

          В конце января 2017 года специализированный американский портал, отслеживающий космический мусор, прогнозировал, что станция прекратит существование 26 апреля. Но ошибся: 29 марта «Тяньгун-1» начала неконтролируемое вращение.


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