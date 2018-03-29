Падающая китайская космическая станция начала неконтролируемое вращение

Радиолокационная станция в Германии засняла неконтролируемое вращение падающей китайской орбитальной станции «Тянгун-1», полученное видео опубликовал Фраунгоферский институт высокочастотной физики и радиолокационной техники.

«Скорость вращения увеличилась до 2,2 градусов в секунду, что составляет один оборот вокруг своей оси за 2 минуты 43 секунды», – передает РИА «Новости» аннотацию к в видео.

Съемка, проведенная 27 марта, является единственным в мире обнародованным радиолокационным изображением станции перед ее падением.

Наблюдение проводится для того, чтобы выяснить, остается ли корпус станции неповрежденным или она начала распадаться на части, а также чтобы установить скорость и направление ее вращения.

По прогнозам Управления космического мусора Европейского космического агентства, китайская станция сойдет с орбиты и войдет в атмосферу Земли в промежутке между утром 31 марта и полуднем 1 апреля.

Напомним, в январе один из специализированных американских порталов, отслеживающий космический мусор заявил, что китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец-1») может завершить полет, после чего ее обломки в конце апреля 2018 года упадут на Землю.