В США назвали время падения китайской орбитальной станции «Тяньгун-1»

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец-1») может завершить полет, после чего ее обломки в конце апреля 2018 года упадут на Землю, прогнозирует один из специализированных американских порталов, отслеживающий космический мусор.

«Прекращение существования объекта ожидается в 23.19 по всемирному координированному времени 26 апреля (2.19 мск 27 апреля) ± 84 часа», – цитирует собщение РИА «Новости».

Ранее в Европейском космическом агентстве (ESA) подсчитали, что фрагменты станции «Тяньгун-1», прекратившей работу в марте 2016 года, могут упасть на Землю в 2018 году.

Напомним, Китай приступил к осуществлению многоступенчатой программы создания новой космической станции в сентябре 2011 года, направив на орбиту первую космическую лабораторию «Тяньгун-1». Спустя пять лет Китай запустил ракету-носитель с обитаемой космической лабораторией «Тяньгун-2».