Первая китайская космическая станция сгорела в атмосфере

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец-1») сгорела при входе в атмосферу над южной частью Тихого океана, сообщил Центр управления пилотируемыми полетами КНР (CMSA).

В Центре уточнили, что космическая станция, находившаяся на орбите с 2011 года, вернулась в атмосферу Земли в 8.15 по пекинскому времени (3.15 мск), при этом большая часть обломков сгорела, передает РИА «Новости».

Отметим, в США ошиблись с прогнозом времени падения станции почти на месяц.

Станция имела массу 8,5 тонн, длину 10,4 метра и жилой объем в 15 кубических метров.

По своим функциям «Тянгун-1» была аналогична советским станциям серии «Алмаз» и «Салют» и предназначалась для отработки процессов стыковки с космическими кораблями, а также для отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов. За время существования «Тянгун-1» станцию посетило три экспедиции – в 2011, в 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь с объектом была потеряна.

Напомним, 29 марта падающая китайская космическая станция начала неконтролируемое вращение.