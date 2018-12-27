Посольство ОАЭ возобновило работу в Сирии

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Сирии возобновило работу в Дамаске, сообщили СМИ эмиратов.

«МИД объявляет, что возобновлена работа посольства государства ОАЭ в Дамаске. Временный поверенный в делах начал работу в здании посольства в братской Сирийской Арабской Республике с сегодняшнего дня», – сообщает государственное агентство ОАЭ WAM, передает РИА «Новости».

Отмечается, что посольство прекратило работу в Сирии в 2012 году.

В МИД ОАЭ добавили, что восстановление посольства свидетельствует о намерении «вернуть в привычное русло отношения между братскими странами» и «активизировать арабскую роль в поддержке независимости и суверенитета САР, единства ее территории, безопасности в регионе».

Флаг ОАЭ уже был поднят над зданием посольства.

«ОАЭ своим присутствием в Дамаске стремятся активизировать роль арабских стран в Сирии и указать на наличие арабских предложений, которые вносят положительный вклад в окончание войны и укрепляют возможности для мира и стабильности в Сирии», – прокомментировал глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш.

Он пояснил, что ОАЭ вернулись к дипломатической работе в Сирии после «тщательного изучения обстановки и наличия убежденности, что следующий этап требует присутствия арабских стран и их взаимодействия с сирийским досье в интересах Сирии, ее народа, суверенитета и территориальной целостности».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Также американский лидер заявлял, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление САР.