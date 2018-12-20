США обещали продолжить давление на Асада

После вывода американских сил из Сирии давление на Дамаск и его иранских союзников продолжится, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Белый дом намерен «использовать широкие инструменты», чтобы «влиять на поведение режима (президента Сирии Башара) Асада и его иранских помощников». США напомили, что уже ввели санкции против Сирии и Ирана, передает РИА «Новости».

Представитель администрации США заявил, что остатки террористической группировки «Исламское государство*» в Сирии можно использовать «для оправдания пребывания сил на неопределенный срок», дать «потихоньку проявляться и другим причинам», но по мнению главы американского государства Дональда Трампа, «цели пребывания войск в Сирии выполнены настолько, что их можно переместить».

При этом контртеррористическая миссия США остается неизменной с выводом войск. США считают, что союзные им сирийские силы могут сами справиться с остатками боевиков. Белый дом подчеркнул, что США не собирались бороться с Ираном в Сирии.

Пентагон пока еще планирует сроки вывода войск, сказали в администрации США.

Белый дом сообщил, что Трамп не информировал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заранее о своем решении вывести войска США из Сирии, проинформировал постфактум.