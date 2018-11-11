Украинский историк объяснил «идиотизм» претензий Киева на Кубань

Присоединение Кубани к Украине доставило бы Киеву больше проблем, чем выгод, такая попытка была бы идиотизмом, заявил украинский историк Вахтанг Кипиани.

«Я прожил десять лет на Кубани и говорил, что, если ее присоединить к Украине, то Донецк нам будет казаться Тернополем. Концентрация российского шовинизма и тупоголовости среди «казачков» с украинскими фамилиями, но русских людей – безгранична. Не понимаю, зачем нам еще и это. Исторические права можно найти во всем и для всех», – передает его слова УНИАН.

Он назвал «идиотизмом» попытку заняться вопросами «украинской Кубани» и «уральского казачества».

«Там когда-то жили украинцы – сейчас там живут русские люди. Зачем нам еще миллионы сторонников Путина и патриарха Кирилла среди граждан? Никаких возможностей изменить лояльность этих регионов нет. Надо тратить средства на более реальные и необходимые для Украины дела», – заявил Кипиани.

Напомним, официальные представители Киева неоднократно заявляли, что Кубань должна быть частью Украины. В Совфеде такие заявления сочли показателем «уровня политической культуры» в Киеве.