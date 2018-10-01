Назван приоритетный вариант продолжения «Турецкого потока»

Продолжение второй нитки «Турецкого потока» в Евросоюз через Болгарию и Австрию является приоритетным вариантом, сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью «Россия 24».

Новак сообщил в кулуарах Российской энергетической недели, что существуют разные варианты продолжения второй нитки «Турецкого потока»: это, например, Греция – Италия, а также маршрут «через Турцию в Болгарию», а дальше «Сербия, Венгрия и в Австрию», передает РИА «Новости».

В данный момент «идет расширение газотранспортной инфраструктуры» в указанных странах.

Приоритетным же является «направление в сторону Болгарии и Австрии», так как со всеми этими странами «подписаны дорожные карты развития газотранспортной инфраструктуры». Кроме того, «там сроки все синхронизированы в целом со строительством «Турецкого потока».

Газ «общей мощностью 31,5 млрд кубических метров» по обеим ниткам газопровода может пойти к 1 января 2020 года.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство из России в Турцию газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка должна поставлять газ турецким потребителям, вторая – в Южную и Юго-Восточную Европу.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходила в Москве 3–6 октября.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что одно из ответвлений «Турецкого потока» может пройти через Венгрию.

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер сообщал, что через два месяца будет закончено строительство морской части «Турецкого потока».