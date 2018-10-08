Лукашенко пообещал в случае войны раздать оружие каждой семье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил один из полигонов Брестской крепости и заявил, что в случае войны воевать должно все население страны.

Белоруссия движется по пути израильской армии, где «под ружье ставят даже женщин», передает белорусское «Столичное телевидение».

«Пистолеты, автоматы, стрелковое оружие для нашей Беларуси. Как я не в шутку говорил, что если у нас будет достаточно стрелкового оружия – автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним – не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми (ну, детей давайте выведем). Старики и даже женщины: 7 млн человек – 7 млн получит оружие, чтобы они могли защищаться», – заявил белорусский президент.

В ходе поездки Лукашенко ознакомился с лучшим вооружением своей страны, рассказал, какое оружие необходимо Белоруссии и в каком направлении развивается армия. В перспективе – дальнейшее развитие универсальных беспилотников.

«Нам нужно то оружие, которое мы будем использовать исключительно для обороны исключительно на нашей территории для нанесения тем, кто захочет с нами воевать, неприемлемого ущерба. Это высокоточное ракетное вооружение с дальностью до 300-350 километров. У нас это все есть. Но в данном случае мы посмотрели не на «Полонезы» наши, не на самолеты и прочее. Посмотрели на то, что должно быть новое – это беспилотные летательные аппараты», – сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, специалисты модернизируют летательные аппараты. Председатель госкомвоенпрома Белоруссии Роман Головченко рассказал, что страна идет по пути максимальной универсализации: создание разведывательных ударных беспилотных авиационных комплексов вместо большого количества разновидностей беспилотников для разных структур.