Закрыто первое дело о картинках во «ВКонтакте» после постановления ВС

Следственный комитет в Красноярске закрыл уголовное дело о картинках во «ВКонтакте», руководствуясь рекомендациями пленума Верховного суда, сообщил адвокат Владимир Васин.

Уголовное дело было возбуждено в отношении охранника Андрея Безбородова из-за сохраненных в соцсети картинках, передает РИА «Новости» со ссылкой на Васина.

Васин получил итоговое постановление следователя со ссылкой на решение пленума Верховного суда, призывавшего быть гуманнее в уголовных делах о репостах.

Так, следователь пришел к выводу, что раз никто из 166 друзей Безбородова не поставил «лайк» этим изображениями, значит, картинки «не оказали влияние на поведение лиц, составляющих данную аудиторию».

«Уголовное дело при наличии малозначительности деяния не должно быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению», – процитировал постановление адвокат.



В итоге дело было закрыто за отсутствием события преступления.

В среду президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который исключает уголовное наказание по «экстремистской» ст. 282 УК РФ в ряде случаях. Предложение на этот счет было озвучено депутатом Госдумы Сергеем Шаргуновым во время прямой линии.

В Генпрокуратуре России называли эту инициативу взвешенной.