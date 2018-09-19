Верховный суд решил призвать к гуманности в делах о репостах

В четверг пройдет заседание пленума Верховного суда (ВС) который разъяснит практику применения законодательства по уголовным делам о репостах и призовет суды общей юрисдикции быть гуманнее.

По мнению ВС, посты в соцсетях с признаками разжигания ненависти и вражды не могут считаться преступлением, если не представляют никакой опасности для общества, говорится в проекте постановления, передает РАПСИ.

Кроме того, ВС рекомендует не строить приговор только на экспертизе. Уточняется, что именно судьи принимают окончательное решение о наличии в публикации экстремизма, и им не стоит слепо доверять экспертам.

ВС также указывает, что судьи должны изучать не только спорную информацию, но и всю страницу в соцсети обвиняемого, исследовать контекст публикации и ее влияние на аудиторию.

ВС решил внести поправки в постановление пленума № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 года в связи с возникшими в правоприменительной практике вопросами.

На прошлой неделе комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил проект закона, исключающий уголовную ответственность за репосты в социальных сетях.

Ранее спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков сообщал, что в России могут появиться специализированные суды для рассмотрения дел в сфере социальных сетей и цифрового права в целом.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как следует поменять наказание за репосты экстремистских картинок.