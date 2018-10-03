Генпрокуратура отреагировала на предложение Путина по статье об экстремизме

Генпрокуратура России считает взвешенной идею смягчить статью об экстремизме, все уголовные дела по этой статье, связанные с репостами в соцсетях, будут взяты под контроль, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Все подобные дела должны ставиться на контроль в центральный аппарат Генпрокуратуры. Также было указано на необходимость особо тщательного подхода в рассмотрении оснований для возбуждения уголовного дела», – передает его слова «Говорит Москва».

Он отметил, что письменное указание на этот счет глава ведомства Юрий Чайка направил во все региональные и специализированные прокуратуры.

Куренной добавил, что 75% дел по статье о разжигании ненависти и вражды (282 УК РФ) связаны с действиями в интернете, но дела возбуждались только по репостам, а не по лайкам, как заявлялось в СМИ.

«Приводили потом некоторые СМИ факт, что якобы было возбуждено одно уголовное дело за лайк в «Одноклассниках», не совсем так. Технически это был репост – при нажатии кнопки, что человеку что-то понравилось, это отмечается у него на страничке», – пояснил Куренной.

Он также отметил, что решение по смягчению статьи «совершенно правильное и взвешенное решение».

«Потому что перегибы, как мы видим, судя по всему, были», – заметил Куренной.

Напомним, ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который исключает уголовное наказание по «экстремистской» ст. 282 УК РФ в ряде случаях. Предложение на этот счет было озвучено депутатом Госдумы Сергеем Шаргуновым во время прямой линии.

В понедельник Куренной сообщал, что в первом полугодии 2018 года было возбуждено 762 дел по экстремистским статьям, при этом были дела за репосты, но ни одного – за лайки.