Генпрокуратура признала перегибы в делах об экстремизме

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3 октября, среда  |  Последнее обновление — 16:10  |  vz.ru
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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

Украина снова надеется на чудоФото: Yuri Gripas/Reuters
Еще четыре года назад украинская власть радовалась, что Международный валютный фонд утвердил кредитную программу помощи стране. Ведь западные партнеры обещали экономическое чудо. Однако теперь в украинском правительстве звучат совсем другие слова. Там впервые осознали, что стали заложниками МВФ, а сбежать из долгового плена не так-то просто. Что же пошло не так? Подробности...
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В чем единственное положительное последствие трагедии октября 1993-го

В сентябре 1993-го Борис Ельцин решил силой получить всю полноту властиФото: ТАСС
Исполняется четверть века октябрьскому перевороту – событиям, которые стали неизбежным продолжением развала СССР. Тогда в Москве пролилась кровь наших граждан – а отрешенный от должности президент Ельцин вошел в историю как человек, отдавший приказ стрелять из танков по распущенному им парламенту. Трагедия октября 1993-го никогда не должна повториться – и залогом этому, как ни странно, является Конституция, принятая после окончания двоевластия. Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Теперь Скрипаль предал и британцев

Так выглядит обложка книги о СкрипалеФото: Henry Holt and Company
Сергей Скрипаль, как оказалось, «бессовестный русский националист», приветствовавший возвращение Крыма и «ненавидевший правительство Ельцина». Британский журналист, который несколько часов беседовал с бывшим полковником ГРУ уже после его отравления, обескуражен. Как же так – он работал на MI6, а ностальгирует по России! Однако поведению Скрипаля все же можно найти объяснение. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Слова не могут быть уголовно наказуемы

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Следующий шаг по 282-й должен быть такой: резко ограничить круг экспертов, которые могут признавать материал экстремистским. Лицензировать их, сертифицировать или как-то иначе убирать из этой истории идиотов, признающих пропагандой нацизма пост с кадрами старых советских фильмов. Подробности...
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От Рейхстага потянуло бензинчиком

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я думал, когда рейтинг AfD достигнет 20 процентов поддержки, произойдет что-нибудь страшное. Я ошибался. Было достаточно 17–18 процентов, чтобы был раскрыт неонацистский заговор с целью свергнуть демократию в Германии. Подробности...
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Откуда берутся АУЕвшие дети

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Подростки собирают «грев» и «общак», готовятся к суровой жизни «на зоне», иногда грабят, иногда разбойничают, а иногда, одурев и окончательно утратив связь с реальностью, убивают – жестоко, страшно и отвратительно. Подробности...
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Генпрокуратура признала перегибы в делах об экстремизме

          3 октября 2018, 14:34

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Предложение смягчить уголовную статью об экстремизме правильное, так как ранее по таким делам были перегибы, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

          «Это совершенно правильное и взвешенное решение вносить коррективы, потому что перегибы, как мы видим, судя по всему, были», – передает его слова «Говорит Москва».

          Между тем, глава комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников отметил, что пакет законопроектов о декриминализации статьи 282 УК РФ «будет иметь обратную силу», передает ТАСС.

          «Это значит, что все так называемые уголовные дела «за лайки и репосты» должны быть закрыты, а вступившие в силу приговоры пересмотрены», – заявил Крашенинников.

          По его словам, речь идет о делах по 1 части статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

          Напомним, ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который исключает уголовное наказание по «экстремистской» ст. 282 УК РФ в ряде случаях. Предложение на этот счет было озвучено депутатом Госдумы Сергеем Шаргуновым во время прямой линии.

          В понедельник Куренной сообщал, что в первом полугодии 2018 года было возбуждено 762 дел по экстремистским статьям, при этом были дела за репосты, но ни одного – за лайки.


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