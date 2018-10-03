Генпрокуратура признала перегибы в делах об экстремизме

Предложение смягчить уголовную статью об экстремизме правильное, так как ранее по таким делам были перегибы, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Это совершенно правильное и взвешенное решение вносить коррективы, потому что перегибы, как мы видим, судя по всему, были», – передает его слова «Говорит Москва».

Между тем, глава комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников отметил, что пакет законопроектов о декриминализации статьи 282 УК РФ «будет иметь обратную силу», передает ТАСС.

«Это значит, что все так называемые уголовные дела «за лайки и репосты» должны быть закрыты, а вступившие в силу приговоры пересмотрены», – заявил Крашенинников.

По его словам, речь идет о делах по 1 части статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Напомним, ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который исключает уголовное наказание по «экстремистской» ст. 282 УК РФ в ряде случаях. Предложение на этот счет было озвучено депутатом Госдумы Сергеем Шаргуновым во время прямой линии.

В понедельник Куренной сообщал, что в первом полугодии 2018 года было возбуждено 762 дел по экстремистским статьям, при этом были дела за репосты, но ни одного – за лайки.