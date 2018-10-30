Стивен Кинг разрешил россиянам экранизировать свои рассказы за 1 доллар

Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию своих произведений российским кинематографистам за один доллар, рассказал программный директор кинофестиваля Dollar Baby Russia Андрей Попов.

Три российских картины – «Пляж», «Сошедшие с рельсов» и «Пустите детей» – были сняты по рассказам Стивена Кинга, передает РИА «Новости».

Права на их экранизацию были проданы по договору Dollar Baby, писатель ежемесячно заключает несколько подобных сделок с кинематографистами-любителями по всему миру.

Еще два договора были заключены со уфимскими и новороссийскими студентами, однако картины по ним все же не были сняты.

На сегодня по проекту Dollar Baby сняли более 200 короткометражных фильмов по всему миру.

Российский фестиваль Dollar Baby Russia позволяет зрителям увидеть эти редкие картины, поскольку выкладывать в Сеть, транслировать по телевидению и продавать на различных носителях их запрещено.

В октябре 2018 года издание IndieWire причислило фильм «Сияние» по роману Стивена Кинга к лучшим фильмам ужасов за всю историю.