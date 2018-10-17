Психолог прокомментировала предсмертную записку погибшего журналиста НТВ

«Сегодня люди очень долго созревают, если, скажем, раньше детство было подготовкой к взрослой жизни, их учили навыкам, а сейчас получается, многие растут в вакууме, а потом выходят во взрослый мир, к которому не готовы. Лет в 12-15 можно еще такую записку написать, но мы все в своем темпе развивается», – заявила газете ВЗГЛЯД психолог Екатерина Дунаевская.

Автор метода сценарной трансформации Екатерина Дунаевская в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД прокомментировала предсмертную записку журналиста НТВ Никиты Развозжаева, погибшего сегодня утром в Москве. В сообщении он просит прощения у близких, обращается к бывшей жене, друзьям, коллегам и родным.

«Я вижу, что там депрессия, так называемая маскированная – человек может улыбаться, общаться, это же мужчина, поэтому в открытую слабость он не может демонстрировать. На мой взгляд, девушка Татьяна – центральный персонаж предсмертной записки. Ситуация с бывшей женой говорит о проблемах с матерью, сложностями в семье, о не выросших частях его личности, у нас у каждого полно таких «недоделок», – сообщила автор метода сценарной трансформации Екатерина Дунаевская.

В абзаце про Таню вырисовывается, что он хотел быть хорошим, но у него не получилось, и это настолько невыносимо, что он так решил вопрос. Крайне важно, чтобы человек мог себя прощать, но для этого нужно быть взрослым, зрелым:

«Он пишет: «любимая моя. Я долго думал и понял – без тебя жизни нет. Я ухожу с мыслью о любви к тебе» – скорее всего, тут установка «или все или ничего», или ему казалось, что он глобально ошибся. В обращении к Тане видится нечто подростковое: «Мне не удалось (сохранить отношения, любовь девушки, семью), а значит, я не имею права на то, чтобы жить. У меня не получилось быть хорошим», – отметил эксперт.

По словам психолога, у Развозжаева, переехавшего в Москву два года назад из Саратова, могла включиться установка «я же мужчина. Я должен сам», - на русскоязычном пространстве очень распространена: «это же нужно сообразить, то с тобой что-то не так, а не какая-то слабость, а если его учили, что мальчики не плачут, то депрессивное состояние для такого мужчины – совсем позор».

Дунаевская отметила, что распознать человека в депрессии очень сложно, если он не просит о помощи.

«Сегодня люди очень долго созревают, если, скажем, раньше детство было подготовкой к взрослой жизни, их учили навыкам, а сейчас получается, многие растут в вакууме, а потом выходят во взрослый мир, к которому не готовы. Лет в 12-15 можно еще такую записку написать, но мы все в своем темпе развивается. Есть понятие взрослости и зрелости, достигнув взрослого состояния, такие люди не успевают созреть. Если смотреть со стороны, погибший достиг успеха – переехал в Москву, работал по специальности – это все хорошие маркеры. Он мог от себя требовал чего-то определенного или что-то хотел доказать себе или своим близким нечто».

По словам психолога, тот факт, что в предсмертной записке указано много людей, и никто из них ничего не увидел, то это практически невозможно было увидеть.

«Он пишет, что «не оправдал надежд», очень много себя требовал, это зависит от темперамента и нервной системы, сколько вызовов человек готов принять. Стрессоустойчивость – умение подниматься. Некоторые один раз падают и все, два-три раза, и набольшее их не хватает. Сейчас надо пересмотреть себя, и обратиться за помощью», – сообщила газете ВЗГЛЯД автор методики сценарной трансформации.

Эксперт считает, что тем, кто находится в подобной ситуации, нужно, прежде всего, признать ситуацию, простить себя, не повторять ошибки Развозжаева.

Известно, что родственники погибшего журналиста НТВ Никиты Развозжаева похоронят его в Саратове.