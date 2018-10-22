Сакура в Японии зацвела раньше срока на полгода

В связи с двумя недавними тайфунами и другими экстремальными погодными условиями в Японии на полгода раньше положенного зацвела сакура.

Специалист по цветам Хироюки Вада рассказал, что обычно листья сакуры выделяют особые вещества, которые помогают не появиться цветам раньше времени. Однако сильные шторма ободрали листья на деревьях. Вместе с хорошей и теплой погодой в Японии это привело к преждевременному цветению, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Lonely Planet.

В материале сообщается, что появилась информация о более, чем сотне цветении сакуры по всей Японии. Специалист отметил, что повторно весной деревья уже не зацветут. Однако Вада убежден, что большинство цветов сакуры будут радовать японцев и туристов в положенное время.

Ранее в Японии впервые за 17 лет выпал апрельский снег, который пришелся на более раннее цветение сакуры.