Выпавший впервые за 17 лет апрельский снег в Японии совпал с цветением сакуры

В префектуре Фукуи на побережье Японского моря впервые за последние 17 лет выпал апрельский снег, сообщает телеканал NHK.

Высота снежного покрова в горных районах, а также в небольшом городе Оно составила от 7 до 11 сантиметров, передает ТАСС. Воздух прогревался не выше 4-5 градусов Цельсия, что в этом регионе характерно для февраля, который является самым холодным месяцем в году.

Жительница Оно призналась, что увидеть снег в апреле было необычно. «Я была очень удивлена, выйдя на улицу и почувствовав такой холод», – рассказала она.

Неожиданные осадки пришлись на пору цветения сакуры. Местные жители смогли сделать множество фотографий нежных розовых цветов, припорошенных снегом.

Метеорологи сообщают, что аномальное природное явление вызвано образовавшейся в районе префектур на побережье Японского моря областью низкого давления и потоками холодного воздуха. Синоптики обещают, что вскоре в этот регион придут дожди, а потом установится теплая погода.

С цветением сакуры в Японии в этом году тоже произошла неожиданность – это произошло на девять дней раньше обычного из-за необычно высокой температуры воздуха. Так, в столичном регионе он прогревался до 25 градусов Цельсия.

(@ni.out) 8 Апр 2018 в 12:22 PDT

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