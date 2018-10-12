Отец Мамаева объяснил, почему футболисты любят «уходить в отрыв»

Отец и агент полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Константин рассказал, что спортсмены любят шумные вечеринки, потому что не успевают взрослеть.

«Мальчишки с пяти-шести лет выходят на режим. Это тренировки – дом, тренировки – дом, игра», – рассказал Мамаев-стариший в эфире НТВ.

Именно поэтому, по его словам, они «по полной отрываются» в выходные и «не успевают взрослеть».

Ранее в СИЗО рассказали, в каких условиях содержатся нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, обвиняемые в побоях и хулиганстве.