Обращение Путина стало самым рейтинговым на ТВ в новогоднюю ночь

Обращение президента Владимира Путина к россиянам стало самым рейтинговым событием телевизионного эфира 31 декабря, свидетельствует исследование компании Mediascope.

Рейтинг телеобращения российского лидера на Первом канале составил 15,1%, на канале «Россия-1» – 12,5%, передает ТАСС.

Эти данные представлены по населению в возрасте четырех лет и старше, проживающих в городах России от 100 тыс. жителей.

Обращение российского лидера транслировалось в 23.55 в 11 часовых поясах страны.

В десятку самых рейтинговых программ вошла первая часть «Новогодней ночи» (Первый канал), «Парад звезд» и «Голубой огонек на Шаболовке» (обе развлекательные программы телеканала «Россия-1»).

Самым популярным фильмом 31 декабря стала комедия «Иван Васильевич меняет профессию» (Первый канал). В число наиболее популярных также вошли «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (Первый канал) и «Бриллиантовая рука» («Россия-1»).

Напомним, Путин в новогоднем обращении пожелал всем гражданам страны успехов и благополучия, «мира и процветания нашей любимой и единственной России».