Зарегистрировавший гей-брак москвич отреагировал на заведенное дело

Житель Москвы Павел Стоцко, заключивший брак с Евгением Войцеховским, заявил, что считает безосновательным возбужденное в отношении него административное дело об умышленной порче документа.

«Мы никакие документы не портили. Мы пришли в МФЦ, и в МФЦ нам поставили штампы в соответствии с действующим законодательством», – приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Стоцко считает, что слова подтверждаются намерением МВД уволить сотрудницу, проставившую штампы. «У нас нет никакого умысла и нет никакого деяния», – сказал он.

«В наши паспорта проставлялись штампы сотрудниками, которые имели на это все полномочия, предусмотренные федеральным законом и предусмотренные положением о паспорте, пункт 5. Обвинение безосновательно», – добавил он.

Накануне стало известно, что мужчины, поставившие штампы в паспортах об однополом браке в Москве, стали фигурантами дел об административном правонарушении об умышленной порче документа.

Перед этим в Сети появились фото, подтверждающие, что в многофункциональном центре в Москве официально признали однополый брак между россиянами. После этого в столичном ЗАГСе открестились от признания однополого брака и аннулировали паспорта.