Источник: Московские войска ПВО поднимали по тревоге из-за НЛО

Войска ПВО Московской воздушной зоны на Рождество приводились в повышенную готовность из-за неопознанного летающего объекта над МКАДом, сообщают источники интернет-СМИ.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в воскресенье, 7 января, три локатора возле Москвы зафиксировали неопознанный летающий объект в окрестностях МКАДа. Он якобы двигался со скоростью до 200 километров в час, хотя ни одно средство контроля не смогло установить высоту его полета.

«В 8.04 всю московскую систему ПВО срочно привели в режим повышенной боевой готовности», – пишет Telegram-канал, добавляя, что объект прошел вдоль МКАДа и около 8.42 ушел с радаров, после чего вновь возник.

Во второй раз НЛО зафиксировала система в районе ПОД «Карманово», где объект ускорился до 250 километров в час и пропал, возникнув после этого в окрестностях Можайска, после чего снова исчез.

Режим готовности войск ПВО сняли 7 января в 9.15.