Медики рассказали о состоянии прыгнувших с моста на тарзанке молодых людей из Томской области

Парень и девушка из Томской области, прыгнувшие с моста на страховочном тросе и получившие в результате прыжка серьезные травмы, находятся в тяжелом состоянии, сообщил представитель областного департамента здравоохранения.

По данным регионального СК, молодые люди прыгнули с моста через реку Томь с использованием страховочного троса в районе города Северск.

В результате падения оба получили тяжелые травмы.

«Они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении», – передает РИА «Новости» сообщение облздрава.

По данным СК, травмы обоих молодых людей оцениваются как тяжкий вред здоровью. Следователи расследуют дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, ранее ребенок погиб при катании на тарзанке в Сочи. Сообщалось также, что 11-летний мальчик в свердловском селе, найденный повешенным в петле тарзанки, погиб в результате несчастного случая.