Медики рассказали о состоянии прыгнувших с моста на тарзанке молодых людей из Томской области

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26 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Украина готовит еще один нацистский законопроект

Политики из киевской «партии войны» мечтают отомстить каждому, кто «радостно встречал российских захватчиков»Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Новый способ наказания тех, кто недостаточно сильно любит Украину, обсуждается в Киеве. Предлагаемый к рассмотрению законопроект «О коллаборационизме» детально расписывает, каким образом будут находить и наказывать тех, кто «помогал России». Инициатива вышла настолько сюрреалистичной, что против нее возражают даже на Украине. Подробности...
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Телеканалу ТНТ посоветовали не портить карму

В одном из эпизодов сериала «Улицы» фигурирует коробка со статуэткой, вызвавшей возмущение среди калмыцких буддистовФото: ТНТ
«Есть кармические законы. Так или иначе люди отвечают за свои действия и высказывания», – сказал газете ВЗГЛЯД санжай-лама Андрей Бальжиров. Буддистское духовенство, в отличие от светских чиновников Калмыкии, пока не намерено искать в суде управу на телеканал ТНТ, позволивший себе очередную скандальную шутку. Но прецеденты защиты чувств буддистов в российском суде уже есть. Подробности...
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Израиль угрожает новым успехам сирийской армии

Сирийская армия замкнула кольцо вокруг оплота террористов к юго-западу от ДамаскаФото: Ammar Safarjalani/ZUMA/ТАСС
Стратегические маневры сирийской армии значительно осложняет Израиль, демонстрирующий болезненную реакцию при появлении любых шиитов у Голанских высот. Даже соседство с откровенными террористами устраивает Тель-Авив гораздо больше. Между тем САА постепенно продвигаются вглубь Идлиба, что может спровоцировать еще и проамериканскую коалицию. Подробности...
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

В произошедшем разбираются спасатели и следователиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой. Подробности...
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Грудинин тянет на Бориса Николаевича куда лучше Навального

Ольга Туханина, публицист
Грудинин напомнил продюсеров, которые соберут сценаристов и говорят: «Короче, есть чумовое предложение. Снять комедию. По качеству как «Тутси», с бюджетом как у арт-хауса, но со сборами как у «Титаника». Основное, как видите, я придумал, осталось обсудить детали». Подробности...
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ФСБ по своим задачам является противоположностью ВЧК

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ирония ситуации в том, что молодого человека, который попробует делать жизнь с товарища Дзержинского и его соратников, в наши дни как раз ФСБ и будет преследовать. По крайней мере, обязана будет это делать. Подробности...
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Сколько стоит поставить на ноги собственного ребенка

Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований ИГСО, бывший член КПРФ
Экономисты либеральной школы обожают наставлять: государство должно меньше тратить на социальные статьи. Какие расходы будут нести родители на одного ребенка? Ответ мы недавно получили. Подробности...
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          Медики рассказали о состоянии прыгнувших с моста на тарзанке молодых людей из Томской области

          26 декабря 2017, 08:21

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Парень и девушка из Томской области, прыгнувшие с моста на страховочном тросе и получившие в результате прыжка серьезные травмы, находятся в тяжелом состоянии, сообщил представитель областного департамента здравоохранения.

          По данным регионального СК, молодые люди прыгнули с моста через реку Томь с использованием страховочного троса в районе города Северск.

          В результате падения оба получили тяжелые травмы.

          «Они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении», – передает РИА «Новости» сообщение облздрава.

          По данным СК, травмы обоих молодых людей оцениваются как тяжкий вред здоровью. Следователи расследуют дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

          Напомним, ранее ребенок погиб при катании на тарзанке в Сочи. Сообщалось также, что 11-летний мальчик в свердловском селе, найденный повешенным в петле тарзанки, погиб в результате несчастного случая.


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