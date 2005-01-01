История успеха сибирской шишки

«Озорная шишка» – производитель уникальных сладостей и сувениров из сибирских шишек. Компания создана в 2016 году в Новосибирске. Основатели – Денис Пчельников и Татьяна Соловенюк хотят выйти на большие финансовые показатели, создавая свои необычные продукты из шишек. Сейчас в их штате – 7 человек. Общие инвестиции – 1,2 млн рублей. Годовой оборот – 2,5 млн рублей.

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