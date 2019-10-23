«Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

«Чол Сир» – производитель тротуарной плитки из песка и пластиковых отходов, которая по своим характеристикам прочнее аналога из бетона в 7 раз. Компания создана в 2019 году в селе Бестях Республики Саха (Якутия). Ее основатель – Владислав Тен, в штате которого работают 6 человек. Первые инвестиции – 1,3 млн рублей, а сейчас оборот компании составляет 300 тыс. рублей в месяц. В ближайших планах: открытие цеха по переработке пластиковых отходов в Якутске, увеличение производительности в 2 раза, а также установка дополнительных баков для раздельного сбора мусора.

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