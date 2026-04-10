  • Новость часаСК завел дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    10 апреля 2026, 17:57 • Справки

    Сколько яиц можно есть на Пасху 2026 и сколько хранятся вареные яйца: нормы, сроки и советы врачей

    @ Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В преддверии Пасхи, которая в 2026 году приходится на 12 апреля, яйца становятся главным продуктом на столе – их красят, дарят и едят в больших количествах. Но безопасно ли такое «праздничное переедание»? Врачи предупреждают: даже полезный продукт может навредить, если не знать меру. Разбираемся, сколько яиц можно есть в день без риска для здоровья, кому стоит быть особенно осторожным и как правильно включать яйца в пасхальный рацион.

    Сколько яиц можно есть на Пасху без вреда для здоровья

    Пасхальное застолье трудно представить без крашеных яиц, но чтобы праздник не закончился тяжестью в желудке, важно соблюдать меру. Диетологи рекомендуют придерживаться следующих норм:

    • Здоровому человеку: 1–2 яйца в день.

    • Максимум в праздничные дни: до 3 штук (но только разово, а не в течение всей недели).

    • При хронических заболеваниях (особенно ЖКТ и печени): стоит ограничиться 1 штукой или предварительно проконсультироваться с врачом.

    Яйца – это ценный источник белка и витаминов, однако их избыток может создать серьезную нагрузку на организм. Основной риск связан с высоким содержанием холестерина в желтке и нагрузкой на желчный пузырь. Если съесть слишком много «писанок» за один раз, можно столкнуться с аллергической реакцией или обострением хронических недугов.

    Соблюдая норму в 1–2 штуки, вы получите максимум пользы: витамины группы B, селен и холин, не перегружая при этом пищеварительную систему. Помните, что пасхальный стол обычно богат и другими калорийными блюдами, поэтому умеренность – главный секрет хорошего самочувствия.

    Почему на Пасху легко съесть слишком много яиц

    Пасхальный завтрак – это тот редкий случай, когда даже самые дисциплинированные приверженцы ЗОЖ могут потерять счет съеденному. Психологи и диетологи выделяют несколько причин, почему «яичный передоз» случается так часто.

    Символизм и традиции играют ключевую роль. Яйца считаются главным символом праздника: мы участвуем в «битвах», обмениваемся крашенками и пробуем разные варианты декора. В такой атмосфере рука сама тянется за следующим яйцом, даже если чувство сытости уже наступило.

    Эффект выхода из поста часто становится ловушкой. Для тех, кто соблюдал строгие ограничения, яйца оказываются одним из первых доступных продуктов животного происхождения. Организм стремится быстро восполнить дефицит белка и жиров, поэтому остановиться на одной порции психологически сложно.

    Скрытая нагрузка на пищеварение создается из-за состава праздничного стола. Мы редко ограничиваемся только яйцами. В меню обычно присутствуют сдобные куличи, жирное запеченное мясо и салаты с майонезом. В итоге общая нагрузка на печень и поджелудочную железу становится критической, хотя человеку кажется, что он съел совсем немного.

    Как не переесть?

    Чтобы праздник оставил только приятные воспоминания, старайтесь сочетать яйца с большим количеством свежей зелени и овощей. Клетчатка поможет организму легче справиться с тяжелой пищей и предотвратит чувство переполненности желудка. Главное правило – относиться к пасхальному яйцу как к праздничному деликатесу, а не как к основному приему пищи.

    Чем полезны яйца: состав, калорийность и польза для организма

    Куриные яйца – один из самых востребованных продуктов в рационе, особенно перед Пасхой, когда их покупают десятками. Запросы «польза яиц», «состав яйца» и «калорийность яйца» стабильно находятся в топе поиска.

    Яйцо содержит высококачественный белок, полезные жиры, витамины и микроэлементы. В среднем одно куриное яйцо дает около 70–80 ккал, 6 г белка, 5 г жиров и минимальное количество углеводов.

    Белок яйца считается эталонным по аминокислотному составу и практически полностью усваивается организмом. Желток, несмотря на споры вокруг холестерина, содержит витамины A, D, группы B, а также лютеин и зеаксантин – важные вещества для зрения.

    Такой состав объясняется природой продукта: яйцо изначально предназначено для развития эмбриона, поэтому включает почти полный набор необходимых питательных веществ.

    Польза яиц для здоровья: что происходит при регулярном употреблении

    Запрос «можно ли есть яйца каждый день» напрямую связан с их пользой. Современные исследования подтверждают, что при умеренном употреблении яйца положительно влияют на организм.

    Яйца поддерживают зрение благодаря лютеину и зеаксантину, которые помогают снизить риск возрастных изменений сетчатки. Холин в составе яиц играет ключевую роль в работе мозга, улучшает память и концентрацию.

    Высокое содержание белка помогает контролировать аппетит. После яиц чувство сытости сохраняется дольше, что делает их популярным продуктом в программах снижения веса.

    Витамины A, D, группы B и антиоксиданты поддерживают иммунитет и помогают организму справляться с нагрузками. Есть данные и о том, что компоненты яичного белка обладают антимикробными свойствами.

    Специалисты по питанию рекомендуют сочетать яйца с овощами и зеленью. Такая комбинация улучшает усвоение и снижает нагрузку на пищеварение.

    Вред яиц и холестерин: правда и мифы

    Один из главных поисковых запросов – «вред яиц» и «повышают ли яйца холестерин». Основная причина споров – содержание холестерина в желтке.

    В одном яйце содержится примерно 150–200 мг холестерина. Ранее считалось, что это напрямую повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако современные данные показывают более сложную картину.

    Пищевой холестерин влияет на уровень холестерина в крови примерно на 20 процентов. Гораздо большую роль играет общий рацион, уровень физической активности и генетика.

    Тем не менее врачи советуют не злоупотреблять яйцами, особенно в период Пасхи, когда их употребление резко увеличивается.

    Как яйца влияют на здоровье: данные исследований

    Крупные научные исследования дают неоднозначные, но важные выводы. Увеличение потребления холестерина на 300 мг в день связывают с ростом риска смертности, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

    В некоторых исследованиях ежедневное употребление дополнительного яйца ассоциировалось с повышением риска проблем с сердцем. При этом в азиатских странах подобной зависимости не выявлено, а в отдельных случаях риск был ниже.

    Это подтверждает, что влияние яиц на организм зависит не только от самого продукта, но и от общего рациона питания и образа жизни.

    Как выбрать яйца в магазине: категории и свежесть

    Перед Пасхой особенно важно уметь выбирать качественные яйца, так как спрос на них резко возрастает.

    Яйца делятся на категории по весу: от самых мелких до высшей категории. При этом размер не влияет на вкус и питательную ценность, хотя многие покупатели до сих пор ориентируются именно на него.

    Маркировка «Д» означает диетические яйца – самые свежие, срок их реализации составляет до семи дней. Маркировка «С» указывает на столовые яйца, которые могут храниться до 25 дней.

    Важно понимать, что диетическое яйцо – это не отдельный вид, а просто более свежее. Уже через неделю оно автоматически становится столовым.

    Главный ориентир при покупке – дата сортировки. Чем она ближе к текущей дате, тем свежее продукт.

    Маркетинговые надписи на яйцах: стоит ли им доверять

    На упаковках часто можно встретить надписи «деревенские», «с витаминами», «фитнес», «с йодом». Такие продукты получают за счет изменения рациона кур.

    Эксперты не пришли к единому мнению о пользе таких яиц. Одни считают их более ценными, другие называют это маркетинговым ходом.

    Также стоит учитывать, что яркий цвет желтка не всегда говорит о натуральности. Иногда он достигается за счет добавок в корм.

    Перепелиные или куриные яйца: что выбрать

    Перепелиные яйца часто воспринимаются как более полезные, однако их состав не дает однозначного преимущества.

    Они содержат больше некоторых витаминов и минералов, но при этом отличаются более высоким содержанием жиров и холестерина. Куриные яйца, в свою очередь, богаче белком и более доступны.

    В итоге разница между ними не принципиальна, и выбор зависит скорее от предпочтений.

    Как выбрать хорошие яйца: на что действительно обращать внимание

    Цвет скорлупы не влияет на качество и зависит только от породы курицы. Шероховатость поверхности также не является показателем пользы или свежести.

    При выборе важно обращать внимание на целостность скорлупы, отсутствие трещин и загрязнений, а также на дату производства. Упаковка должна быть чистой и без посторонних запахов.

    Чем свежее яйцо, тем выше его пищевая ценность и безопасность.

    Как проверить свежесть яйца в домашних условиях

    Если есть сомнения в качестве продукта, можно провести простой тест. Яйцо опускают в холодную воду. Свежее яйцо тонет, а старое всплывает на поверхность.

    Этот способ позволяет быстро оценить пригодность продукта без сложных приборов.

    Как правильно хранить яйца в холодильнике

    Яйца лучше хранить при температуре от 0 до +5 градусов. Оптимальное место – средняя полка холодильника, где температура наиболее стабильна.

    Не рекомендуется держать яйца на дверце, так как там часто происходят перепады температуры. Также важно хранить их отдельно от продуктов с сильным запахом.

    Мыть яйца заранее не стоит. Это разрушает защитную оболочку и сокращает срок хранения. Лучше делать это непосредственно перед приготовлением.

    Сколько можно хранить яйца

    Срок хранения зависит от категории. Диетические яйца сохраняют свежесть до семи дней, столовые – до 25 дней. В холодильнике срок может увеличиваться до нескольких месяцев.

    Мытые яйца хранятся значительно меньше, так как лишаются естественной защиты.

    Как правильно хранить яйца: важная деталь

    Чтобы яйцо дольше оставалось свежим, его следует хранить тупым концом вверх. Это помогает сохранить внутреннюю структуру и замедляет процессы порчи.

    Что важно помнить перед Пасхой 2026

    В период Пасхи яйца становятся одним из главных продуктов на столе, и их употребление резко увеличивается. Однако даже полезная пища требует умеренности.

    Врачи считают безопасной нормой 1–2 яйца в день для здорового человека. Превышение этого количества, особенно после поста, может создать дополнительную нагрузку на организм.

    Поэтому в пасхальные дни важно не только выбирать качественные яйца, но и соблюдать разумный баланс в питании.

    Главное
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

      В преддверии Пасхи, которая в 2026 году приходится на 12 апреля, яйца становятся главным продуктом на столе – их красят, дарят и едят в больших количествах. Но безопасно ли такое «праздничное переедание»? Врачи предупреждают: даже полезный продукт может навредить, если не знать меру. Разбираемся, сколько яиц можно есть в день без риска для здоровья, кому стоит быть особенно осторожным и как правильно включать яйца в пасхальный рацион.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации